Казахстанский теннисист Бублик проиграл во втором круге Australian Open

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Во втором круге Бублик, занимающий 207-е место в мировом рейтинге, встречался с 56-й ракеткой мира Малеком Жазири из Туниса. Матч, продолжавшийся час и 37 минут, завершился со счетом 6:2, 6:3, 7:5 в пользу тунисца.

За это время 32­-летний Жазири восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал восемь брейков. 19-­летний Бублик выполнил 15 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк­пойнта. Это была первая очная встреча теннисистов.

В третьем круге Australian Open Жазири померится силами либо с американцем Джоном Иснером, либо с немцем Мишей Зверевым.