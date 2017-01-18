Казахстанский теннисист Бублик проиграл во втором круге Australian Open
Перешедший под казахстанский флаг Александр Бублик не смог пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Во втором круге Бублик, занимающий 207-е место в мировом рейтинге, встречался с 56-й ракеткой мира Малеком Жазири из Туниса. Матч, продолжавшийся час и 37 минут, завершился со счетом 6:2, 6:3, 7:5 в пользу тунисца.
За это время 32-летний Жазири восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал восемь брейков. 19-летний Бублик выполнил 15 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейкпойнта. Это была первая очная встреча теннисистов.
В третьем круге Australian Open Жазири померится силами либо с американцем Джоном Иснером, либо с немцем Мишей Зверевым.
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