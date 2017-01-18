Томми Хаас не сможет сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Немецкий теннисист Томми Хаас не сможет принять участие в турнире в
Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 8 по 19 марта, сообщил в своём микроблоге на сервисе Twitter американский обозреватель Бен Ротенберг.
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Причиной этого является конфликт интересов. 38-летний немец занимает должность директора данных соревнований и по правилам АТР не имеет права выступать на них в качестве игрока.
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