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18 января 2017, 0:00 | Теннис | GoTennis.ru

Томми Хаас не сможет сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Немецкий теннисист Томми Хаас не сможет принять участие в турнире в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 8 по 19 марта, сообщил в своём микроблоге на сервисе Twitter американский обозреватель Бен Ротенберг.

Немецкий теннисист <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span> не сможет принять участие в турнире в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> который пройдёт с 8 по 19 марта сообщил в своём <span class=error>микроблоге</span> на сервисе Twitter американский обозреватель <span class=error>Бен</span> Ротенберг. Увеличить
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Причиной этого является конфликт интересов. 38-летний немец занимает должность директора данных соревнований и по правилам АТР не имеет права выступать на них в качестве игрока.
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