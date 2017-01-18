Томми Хаас не сможет сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 14-кратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, заявил накануне Открытого чемпионата Австралии-2017, что полностью восстановился от травм, но уже больше не может играть без болезненных ощущений.