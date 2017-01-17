Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28461295/
17 января 2017, 23:29 | Теннис | GoTennis.ru

Крис Эверт: Не вижу причин, которые могут помешать Шараповой вернуться в Топ-5

18-кратная победительница «мэйджоров», американка Крис Эверт, оценила перспективы россиянки Марии Шараповой после возвращения в Тур, которое состоится 26 апреля на турнире в Штутгарте.

18-кратная победительница мэйджоров американка <span class=error>Крис</span> <span class=error>Эверт</span> оценила перспективы россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> после возвращения в Тур которое состоится 26 апреля на турнире в Штутгарте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мне кажется, дисквалификация стала для Шараповой чем-то сродни звонку будильника. Она покинула пузырь, в котором жила. У Марии появилось время для того, чтобы начать обучение, плотнее заняться бизнесом и чаще видеться с друзьями. Думаю, что она эволюционировала как личность и теперь станет охотнее идти на контакт и проявлять дружелюбие», — цитирует Крис американский сайт Tennis World.

«По силам ли ей вновь вернуться в Топ-5? Разумеется, не вижу, что могло бы ей помешать. Шарапова наряду с Сереной является одной из самых психологически стойких теннисисток. В каждом розыгрыше она действует так, будто это матчбол», — подчеркнула Эверт.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Шарапова не будет проводить матчи до официального возвращения на корт

Шарапова не будет проводить матчи до официального возвращения на корт

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не будет проводить выставочные матчи до официального возвращения на корт. Об этом ТАСС сообщили в компании IMG, представляющей интересы спортсменки.
Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Владимир Камельзон: Хачанов должен проявить себя как маститый игрок

Томми Хаас не сможет сыграть на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

Йоханна Конта: Хорошо, что мне под одежду залетела не пчела (видео)