Крис Эверт: Не вижу причин, которые могут помешать Шараповой вернуться в Топ-5

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«Мне кажется, дисквалификация стала для Шараповой чем-то сродни звонку будильника. Она покинула пузырь, в котором жила. У Марии появилось время для того, чтобы начать обучение, плотнее заняться бизнесом и чаще видеться с друзьями. Думаю, что она эволюционировала как личность и теперь станет охотнее идти на контакт и проявлять дружелюбие», — цитирует Крис американский сайт Tennis World.

«По силам ли ей вновь вернуться в Топ-5? Разумеется, не вижу, что могло бы ей помешать. Шарапова наряду с Сереной является одной из самых психологически стойких теннисисток. В каждом розыгрыше она действует так, будто это матчбол», — подчеркнула Эверт.