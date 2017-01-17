Крис Эверт: Не вижу причин, которые могут помешать Шараповой вернуться в Топ-5
18-кратная победительница «мэйджоров», американка Крис Эверт, оценила перспективы россиянки Марии Шараповой после возвращения в Тур, которое состоится 26 апреля на турнире в Штутгарте.
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«Мне кажется, дисквалификация стала для Шараповой
«По силам ли ей вновь вернуться в Топ-5? Разумеется, не вижу, что могло бы ей помешать. Шарапова наряду с Сереной является одной из самых психологически стойких теннисисток. В каждом розыгрыше она действует так, будто это матчбол», — подчеркнула Эверт.
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