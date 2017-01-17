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17 января 2017, 23:37 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв: Рад встретиться с лучшим игроком мира

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от противостояния с британцем Энди Марреем во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> поделился ожиданиями от противостояния с британцем <span class=error>Энди</span> <span class=error>Марреем</span> во втором раунде Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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«В этом поединке мне будет нечего терять. Рад стать соперником Энди. Сейчас он является лучшим игроком мира. Постараюсь извлечь опыт из предстоящей встречи», — цитирует Рублёва Официальный сайт АТР.
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