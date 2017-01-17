Андрей Рублёв: Рад встретиться с лучшим игроком мира
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от противостояния с британцем Энди Марреем во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
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«В этом поединке мне будет нечего терять. Рад стать соперником Энди. Сейчас он является лучшим игроком мира. Постараюсь извлечь опыт из предстоящей встречи», — цитирует Рублёва Официальный сайт АТР.
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