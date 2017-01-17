Теймураз Габашвили с победы стартовал на «Челленджере» в Германии

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Поединок продлился 2 часа. 168-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, записал в свой актив пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 21-летний Хассан, занимающий 1302-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Габашвили сыграет с победителем во встрече между немцами Яном Чоински и Даниэлем Брандсом.