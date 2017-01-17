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https://sport.mail.ru/news/tennis/28460746/
17 января 2017, 22:10 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили с победы стартовал на «Челленджере» в Германии

Российский теннисист Теймураз Габашвили преодолел барьер первого раунда турнира серии «Челленджер» в Кобленце (Германия), обыграв в трёх сетах хозяина кортов Бенджамина Хассана, — 4/6, 6/3, 6/1.

Российский теннисист Теймураз <span class=error>Габашвили</span> преодолел барьер первого раунда турнира серии Челленджер в <span class=error>Кобленце</span> (Германия) обыграв в трёх сетах хозяина кортов Бенджамина <span class=error>Хассана</span> — 4/6 6/3 6/1. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа. 168-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, записал в свой актив пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 21-летний Хассан, занимающий 1302-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Габашвили сыграет с победителем во встрече между немцами Яном Чоински и Даниэлем Брандсом.
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