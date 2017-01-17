Анна Блинкова: Жара стояла просто невыносимая

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«Поединок был очень непростым, погода стояла невероятно жаркая. Мне досталась опытная соперница, обладающая сильным форхендом. Кроме того, Моника прекрасно перемещается по корту.

На старте матча я старалась действовать активно, но затем начала ощущать усталость. Мне не удавалось подавать первым мячом и брать геймы на своей подаче.