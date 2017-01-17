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17 января 2017, 19:55 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Блинкова: Жара стояла просто невыносимая

Российская теннисистка Анна Блинкова рассказала о своей победе над румынкой Моникой Никулеску в первом раунде Australian Open.

Российская теннисистка Анна <span class=error>Блинкова</span> рассказала о своей победе над румынкой Моникой <span class=error>Никулеску</span> в первом раунде Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«Поединок был очень непростым, погода стояла невероятно жаркая. Мне досталась опытная соперница, обладающая сильным форхендом. Кроме того, Моника прекрасно перемещается по корту.

На старте матча я старалась действовать активно, но затем начала ощущать усталость. Мне не удавалось подавать первым мячом и брать геймы на своей подаче.

При счёте ¾ в решающей партии я решила пробивать оппонентке только под бэкхенд, и это сработало. Если честно, думала, что упаду в обморок прямо на корте, настолько было жарко, — цитирует Блинкову ресурс empire-tennis-academy.com.
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