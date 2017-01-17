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https://sport.mail.ru/news/tennis/28459826/
17 января 2017, 19:45 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Мне достался один из самых сильных соперников

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о ходе встречи с испанцем Фернандо Вердаско в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович рассказал о ходе встречи с испанцем <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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«Сумел здорово сыграть в первой партии. В третьем сете тоже показал отличный теннис. Вторая партия изобиловала затяжными розыгрышами и большим количеством невынужденных ошибок. Мой соперник несколько раз вёл с брейком. У меня тоже были возможности выйти вперёд, но в итоге всё решил тай-брейк. Понимал, что именно в этот момент решается судьба победителя матча», — приводит слова Новака официальный сайт Australian Open.

«Удовлетворён своими действиями в стартовом поединке, особенно с учётом того, что мне достался один из самых серьёзных оппонентов, который навязал мне борьбу в Дохе», — добавил Джокович.
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