Новак Джокович: Мне достался один из самых сильных соперников

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«Сумел здорово сыграть в первой партии. В третьем сете тоже показал отличный теннис. Вторая партия изобиловала затяжными розыгрышами и большим количеством невынужденных ошибок. Мой соперник несколько раз вёл с брейком. У меня тоже были возможности выйти вперёд, но в итоге всё решил тай-брейк. Понимал, что именно в этот момент решается судьба победителя матча», — приводит слова Новака официальный сайт Australian Open.

«Удовлетворён своими действиями в стартовом поединке, особенно с учётом того, что мне достался один из самых серьёзных оппонентов, который навязал мне борьбу в Дохе», — добавил Джокович.