Новак Джокович: Мне достался один из самых сильных соперников
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о ходе встречи с испанцем Фернандо Вердаско в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.
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«Сумел здорово сыграть в первой партии. В третьем сете тоже показал отличный теннис. Вторая партия изобиловала затяжными розыгрышами и большим количеством невынужденных ошибок. Мой соперник несколько раз вёл с брейком. У меня тоже были возможности выйти вперёд, но в итоге всё решил
«Удовлетворён своими действиями в стартовом поединке, особенно с учётом того, что мне достался один из самых серьёзных оппонентов, который навязал мне борьбу в Дохе», — добавил Джокович.
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