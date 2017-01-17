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17 января 2017, 19:20 | Теннис | GoTennis.ru

Карлович и Себальос установили рекорд Australian Open по количеству геймов в матче

Матч между хорватом Иво Карловичем и аргентинцем Орасио Себальосом стал самым продолжительным по количеству геймов за всю историю Открытого чемпионата Австралии. Игроки провели на корте в общей сложности 84 гейма.

Матч между хорватом <span class=error>Иво</span> Карловичем и аргентинцем <span class=error>Орасио</span> Себальосом стал самым продолжительным по количеству <span class=error>геймов</span> за всю историю Открытого чемпионата Австралии. Игроки провели на корте в общей сложности 84 <span class=error>гейма</span>. Увеличить
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Предыдущий рекорд был зафиксирован во встрече американца Энди Роддика и марокканца Юнеса Эль-Айнауи в ¼ финала турнира 2003 года, завершившейся со счётом 4/6, 7/6 (5), 4/6, 6/4, 21/19 (83 гейма).

Отметим также, что Карлович добился рекордного показателя соревнований по количеству подач навылет в одном матче, выполнив 75 эйсов.
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