Карлович и Себальос установили рекорд Australian Open по количеству геймов в матче

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Предыдущий рекорд был зафиксирован во встрече американца Энди Роддика и марокканца Юнеса Эль-Айнауи в ¼ финала турнира 2003 года, завершившейся со счётом 4/6, 7/6 (5), 4/6, 6/4, 21/19 (83 гейма).

Отметим также, что Карлович добился рекордного показателя соревнований по количеству подач навылет в одном матче, выполнив 75 эйсов.