Карлович и Себальос установили рекорд Australian Open по количеству геймов в матче
Матч между хорватом Иво Карловичем и аргентинцем Орасио Себальосом стал самым продолжительным по количеству геймов за всю историю Открытого чемпионата Австралии. Игроки провели на корте в общей сложности 84 гейма.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Предыдущий рекорд был зафиксирован во встрече американца Энди Роддика и марокканца Юнеса
Отметим также, что Карлович добился рекордного показателя соревнований по количеству подач навылет в одном матче, выполнив 75 эйсов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter