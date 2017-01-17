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17 января 2017, 18:48 | Теннис | УНИАН

Долгополов сыграет во втором круге Australian Open с французом Монфисом

В Мельбурне завершились матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису проходят, в одном из которых шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис обыграл чеха Иржи Веселы и стал соперником украинца Александра Долгополова в 1/32 финала, сообщает официальный сайт турнира.

Будущий соперник украинца сегодня обыграл чеха <span class=error>Иржи</span> Веселы. Увеличить
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Монфис одержал уверенную победу над 54-м номером мирового рейтинга из Чехии со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 32 минуты. Монфис взял шесть подач соперника и упустил одну свою. На его счету четыре эйса и три двойных ошибки против двух эйсов и восьми двойных у Веселы. За счет активных действий француз выиграл почти в два раза больше розыгрышей, чем чех — 32 против 18 и допустил в два раза меньше невынужденных ошибок — 17 против 38-ми.

Матч второго круга Монфис — Долгополов должен состояться в четверг, 19 января.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии — первый турнир года из серии «Большого шлема». В 2017-м соревнования в Мельбурне проходя с 16 по 29 января.

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