Долгополов сыграет во втором круге Australian Open с французом Монфисом
В Мельбурне завершились матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису проходят, в одном из которых шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис обыграл чеха Иржи Веселы и стал соперником украинца Александра Долгополова в 1/32 финала, сообщает официальный сайт турнира.
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Монфис одержал уверенную победу над 54-м номером мирового рейтинга из Чехии со счетом 6:2, 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 32 минуты. Монфис взял шесть подач соперника и упустил одну свою. На его счету четыре эйса и три двойных ошибки против двух эйсов и восьми двойных у Веселы. За счет активных действий француз выиграл почти в два раза больше розыгрышей, чем чех — 32 против 18 и допустил в два раза меньше невынужденных ошибок — 17 против 38-ми.
Матч второго круга Монфис — Долгополов должен состояться в четверг, 19 января.
Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии — первый турнир года из серии «Большого шлема». В 2017-м соревнования в Мельбурне проходя с 16 по 29 января.
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