Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28457130/
17 января 2017, 16:45 | Теннис | Чемпионат.com

А. Радваньска в трёх сетах обыграла Пиронкову в первом круге Australian Open

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (3) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 6:1, 4:6, 6:1.

Уроженка Кракова дважды подала навылет, активно выиграла 28 очков и совершила 21 невынужденную ошибку. На счету Цветаны 3 эйса, 22 виннера и 32 неточности.

За выход в третий круг Радваньска поспорит с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Организаторы Roland Garros не определились с предоставлением Шараповой wild card

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису пока не определились с предоставлением россиянке Марии Шараповой wild card («специальное приглашение») для участия в турнире, решение будет принято за 15 дней до начала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Открытого чемпионата Франции.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России