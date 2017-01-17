А. Радваньска в трёх сетах обыграла Пиронкову в первом круге Australian Open

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису пока не определились с предоставлением россиянке Марии Шараповой wild card («специальное приглашение») для участия в турнире, решение будет принято за 15 дней до начала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Открытого чемпионата Франции.