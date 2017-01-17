А. Радваньска в трёх сетах обыграла Пиронкову в первом круге Australian Open
Польская теннисистка Агнешка Радваньска (3) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 6:1, 4:6, 6:1.
Уроженка Кракова дважды подала навылет, активно выиграла 28 очков и совершила 21 невынужденную ошибку. На счету Цветаны 3 эйса, 22 виннера и 32 неточности.
За выход в третий круг Радваньска поспорит с хорваткой Мирьяной
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