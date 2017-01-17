Организаторы Roland Garros не определились с предоставлением Шараповой wild card

Ранее сообщалось, что организаторы турнира серии «Мастерз» в Риме, который пройдет с 15 по 21 мая, предоставят Шараповой wild card. Россиянка впервые примет участие в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

«У нас еще достаточно времени, чтобы подумать и принять решение, — сказали в пресс-службе Открытого чемпионата Франции. — Решение по теннисистам, которые получат wild card, будет принято за 15 дней до начала турнира».

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил отстранение, и на корт Шарапова сможет вернуться 26 апреля 2017 года.

Открытый чемпионат Франции — 2017 пройдет с 22 мая по 11 июня. Это последний турнир Большого шлема, в котором побеждала Шарапова (2014).