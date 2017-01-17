Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28456902/
17 января 2017, 15:53 | Теннис | GoTennis.ru

Томми Хаас: У меня банально не было сил продолжать матч

Немецкий теннисист Томми Хаас, завершивший выступление на Australian Open после отказа продолжить борьбу, прокомментировал своё решение.

Немецкий теннисист <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span> завершивший выступление на Australian <span class=error>Open</span> после отказа продолжить борьбу прокомментировал своё решение. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Честно говоря, я сам не ожидал, что так всё будет. У меня банально не оставалось сил, я был опустошён. Это очень неприятные чувства. Я даже не мог нормально дышать.

Но, несмотря на такой исход поединка, я рад вернуться в теннис. Это очень важный для меня момент. Думаю, что иногда я даже показывал неплохую игру. Мне просто необходима сейчас игровая практика, без неё мне будет очень трудно, — приводит слова Хааса официальный сайт турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Дарья Гаврилова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Дарья Гаврилова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

22-летняя представительница Австралии Дарья Гаврилова, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, пробилась во второй раунд Australian Open, обыграв в стартовом поединке 97-ю ракетку мира, 26-летнюю британку Наоми Броуди, — 3/6, 6/4, 7/5.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

Каролина Плишкова: Мне ещё есть над чем работать

Мельбурн. Агнешка Радваньска нанесла поражение Цветане Пиронковой

Дарья Гаврилова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии