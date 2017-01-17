Томми Хаас: У меня банально не было сил продолжать матч
Немецкий теннисист Томми Хаас, завершивший выступление на Australian Open после отказа продолжить борьбу, прокомментировал своё решение.
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«Честно говоря, я сам не ожидал, что так всё будет. У меня банально не оставалось сил, я был опустошён. Это очень неприятные чувства. Я даже не мог нормально дышать.
Но, несмотря на такой исход поединка, я рад вернуться в теннис. Это очень важный для меня момент. Думаю, что иногда я даже показывал неплохую игру. Мне просто необходима сейчас игровая практика, без неё мне будет очень трудно, — приводит слова Хааса официальный сайт турнира.
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