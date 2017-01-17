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https://sport.mail.ru/news/tennis/28456901/
17 января 2017, 15:53 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Гаврилова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

22-летняя представительница Австралии Дарья Гаврилова, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, пробилась во второй раунд Australian Open, обыграв в стартовом поединке 97-ю ракетку мира, 26-летнюю британку Наоми Броуди, — 3/6, 6/4, 7/5.

22-летняя представительница Австралии Дарья <span class=error>Гаврилова</span> занимающая 26-е место в рейтинге WTA пробилась во второй раунд Australian <span class=error>Open</span> обыграв в стартовом поединке 97-ю ракетку мира 26-летнюю британку <span class=error>Наоми</span> <span class=error>Броуди</span> — 3/6 6/4 7/5. Увеличить
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Матч длился 1 час 56 минут. За это время Дарья сделала пять эйсов, четыре брейка и три двойные ошибки, тогда как Наоми 19 раз подавала навылет и реализовала три брейк-пойнта. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 2:1 в пользу Гавриловой.

Следующей соперницей Дарьи Гавриловой на соревнованиях в Мельбурне будет хорватка Ана Конюх, которая ранее переиграла француженку Кристину Младенович.
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