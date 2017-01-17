Дарья Гаврилова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
22-летняя представительница Австралии Дарья Гаврилова, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, пробилась во второй раунд Australian Open, обыграв в стартовом поединке 97-ю ракетку мира, 26-летнюю британку Наоми Броуди, — 3/6, 6/4, 7/5.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч длился 1 час 56 минут. За это время Дарья сделала пять эйсов, четыре брейка и три двойные ошибки, тогда как Наоми 19 раз подавала навылет и реализовала три
Следующей соперницей Дарьи Гавриловой на соревнованиях в Мельбурне будет хорватка Ана Конюх, которая ранее переиграла француженку Кристину Младенович.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter