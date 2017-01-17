Дарья Гаврилова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

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Матч длился 1 час 56 минут. За это время Дарья сделала пять эйсов, четыре брейка и три двойные ошибки, тогда как Наоми 19 раз подавала навылет и реализовала три брейк-пойнта. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 2:1 в пользу Гавриловой.

Следующей соперницей Дарьи Гавриловой на соревнованиях в Мельбурне будет хорватка Ана Конюх, которая ранее переиграла француженку Кристину Младенович.