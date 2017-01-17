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17 января 2017, 15:42 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки: Участие в Australian Open — это уже большой успех

Датская теннисистка Каролин Возняцки, вышедшая во второй круг Australian Open, прокомментировала свой успех.

Датская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> вышедшая во второй круг Australian <span class=error>Open</span> прокомментировала свой успех. Увеличить
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«То, что я играю в Мельбурне — это уже большое для меня достижение. Начиная с 2012 года, я заканчивала выступление на всё более ранних стадиях соревнований. Таким образом, следуя этой логике, сейчас я должна была покинуть турнир, выступая в финале квалификации. Но я очень рада, что этого не произошло.

Далее мне предстоит сразится с Донной Векич. Кажется, мы уже встречались года четыре назад, но я этого толком и не помню. Запомнилось лишь то, что она часто выходила на мяч, — цитирует Возняцки официальный сайт соревнований.
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