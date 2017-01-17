Каролин Возняцки: Участие в Australian Open — это уже большой успех
Датская теннисистка Каролин Возняцки, вышедшая во второй круг Australian Open, прокомментировала свой успех.
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«То, что я играю в Мельбурне — это уже большое для меня достижение. Начиная с 2012 года, я заканчивала выступление на всё более ранних стадиях соревнований. Таким образом, следуя этой логике, сейчас я должна была покинуть турнир, выступая в финале квалификации. Но я очень рада, что этого не произошло.
Далее мне предстоит сразится с Донной Векич. Кажется, мы уже встречались года четыре назад, но я этого толком и не помню. Запомнилось лишь то, что она часто выходила на мяч, — цитирует Возняцки официальный сайт соревнований.
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