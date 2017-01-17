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https://sport.mail.ru/news/tennis/28456458/
17 января 2017, 15:28 | Теннис | Р-Спорт

Собкин: Теннисисту Южному стало плохо во время матча с Багдатисом на Australian Open

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российскому теннисисту Михаилу Южному стало плохо по ходу матча Australian Open с Маркосом Багдатисом, заявил «Р-Спорт» тренер спортсмена Борис Собкин.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 17 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>.</em> Российскому теннисисту Михаилу Южному стало плохо по ходу матча Australian <span class=error>Open</span> с <span class=error>Маркосом</span> Багдатисом заявил Р-Спорт тренер спортсмена Борис <span class=error>Собкин</span>. Увеличить
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Южный в первом круге Открытого чемпионата Австралии уступил киприоту Маркосу Багдатису, отказавшись от продолжения борьбы во втором сете при счете — 3:6, 0:3.

«Сегодня были экстремальные погодные условия. Реально на корте температура была сначала 34 градуса, потом 35. Но самое главное, что было очень душно. К вечеру погода начала меняться. Реально нечем было дышать, а все розыгрыши были очень долгие. Миша в какой-то момент начал задыхаться, в середине первого сета. После одного розыгрыша ему стало плохо, вызвали врача. Ему дали таблеток, сет доиграл. Начал играть второй и почувствовал, что ему плохо», — сказал Собкин «Р-Спорт» по телефону.

«Дыхания не хватало. К вечеру погода поменялась. Грустно, не повезло. Миша уже через два часа после матча отошел под кондиционером», — добавил тренер.
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