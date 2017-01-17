Собкин: Теннисисту Южному стало плохо во время матча с Багдатисом на Australian Open

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Южный в первом круге Открытого чемпионата Австралии уступил киприоту Маркосу Багдатису, отказавшись от продолжения борьбы во втором сете при счете — 3:6, 0:3.

«Сегодня были экстремальные погодные условия. Реально на корте температура была сначала 34 градуса, потом 35. Но самое главное, что было очень душно. К вечеру погода начала меняться. Реально нечем было дышать, а все розыгрыши были очень долгие. Миша в какой-то момент начал задыхаться, в середине первого сета. После одного розыгрыша ему стало плохо, вызвали врача. Ему дали таблеток, сет доиграл. Начал играть второй и почувствовал, что ему плохо», — сказал Собкин «Р-Спорт» по телефону.

«Дыхания не хватало. К вечеру погода поменялась. Грустно, не повезло. Миша уже через два часа после матча отошел под кондиционером», — добавил тренер.