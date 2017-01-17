Australian Open. Денис Истомин сразится с Новаком Джоковичем во втором круге турнира
30-летний представитель Узбекистана Денис Истомин, занимающий 117-е место в мировой классификации, вышел во второй раунд Australian Open, сломив на старте турнира сопротивление 170-й ракетки мира, 32-летнего хорвата Ивана Додига, — 6/1, 6/4, 3/6, 7/5.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соперники провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Денис 14 раз подавал навылет, реализовал шесть
В борьбе за выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии Денис Истомин скрестит ракетки с действующим чемпионом соревнований, сербом Новаком Джоковичем, который ранее нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter