Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28456207/
17 января 2017, 15:17 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Денис Истомин сразится с Новаком Джоковичем во втором круге турнира

30-летний представитель Узбекистана Денис Истомин, занимающий 117-е место в мировой классификации, вышел во второй раунд Australian Open, сломив на старте турнира сопротивление 170-й ракетки мира, 32-летнего хорвата Ивана Додига, — 6/1, 6/4, 3/6, 7/5.

30-летний представитель Узбекистана Денис <span class=error>Истомин</span> занимающий 117-е место в мировой классификации вышел во второй раунд Australian <span class=error>Open</span> сломив на старте турнира сопротивление 170-й ракетки мира 32-летнего хорвата <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Додига</span> — 6/1 6/4 3/6 7/5. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперники провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Денис 14 раз подавал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и дважды ошибся на подаче, а Иван сделал семь эйсов, три брейка и 11 двойных ошибок. Теперь счёт в личных протовостояниях между спортсменами стал 3:2 в пользу Истомина.

В борьбе за выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии Денис Истомин скрестит ракетки с действующим чемпионом соревнований, сербом Новаком Джоковичем, который ранее нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

Каролина Плишкова: Мне ещё есть над чем работать

Мельбурн. Агнешка Радваньска нанесла поражение Цветане Пиронковой

Дарья Гаврилова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии