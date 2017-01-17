Australian Open. Денис Истомин сразится с Новаком Джоковичем во втором круге турнира

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Соперники провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Денис 14 раз подавал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и дважды ошибся на подаче, а Иван сделал семь эйсов, три брейка и 11 двойных ошибок. Теперь счёт в личных протовостояниях между спортсменами стал 3:2 в пользу Истомина.

В борьбе за выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии Денис Истомин скрестит ракетки с действующим чемпионом соревнований, сербом Новаком Джоковичем, который ранее нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско.