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https://sport.mail.ru/news/tennis/28456001/
17 января 2017, 14:56 | Теннис | GoTennis.ru

Цзян Ван не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого первенства Австралии

25-летняя китайская теннисистка Цзян Ван покидает соревнования в Мельбурне, проиграв в первом круге турнира 79-й ракетке мира, 34-летней хорватке Мирьяне Лючич-Барони, — 6/4, 3/6, 4/6.

25-летняя китайская теннисистка <span class=error>Цзян</span> Ван покидает соревнования в Мельбурне проиграв в первом круге турнира 79-й ракетке мира 34-летней хорватке <span class=error>Мирьяне</span> <nobr>Лючич-Барони</nobr> — 6/4 3/6 4/6. Увеличить
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За 1 час 56 минут, проведённые на корте, Цзян, занимающая 71-е место в мировой классификации, записала в свой актив шесть эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта, а Мирьяна дважды подавала навылет, сделала шесть брейков и десять двойных ошибок. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу хорватки.

В следующей стадии соревнований в Австралии представительница Хорватии сыграет или с полячкой Агнешкой Радваньской, или с Цветаной Пиронковой из Болгарии.
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