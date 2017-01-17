Цзян Ван не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого первенства Австралии
25-летняя китайская теннисистка Цзян Ван покидает соревнования в Мельбурне, проиграв в первом круге турнира 79-й ракетке мира, 34-летней хорватке Мирьяне
Лючич-Барони, — 6/4, 3/6, 4/6.
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За 1 час 56 минут, проведённые на корте, Цзян, занимающая 71-е место в мировой классификации, записала в свой актив шесть эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала три
В следующей стадии соревнований в Австралии представительница Хорватии сыграет или с полячкой Агнешкой Радваньской, или с Цветаной Пиронковой из Болгарии.
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