Как железная Блинкова справилась с жарой
Анна Блинкова в своём дебюте на турнирах «Большого шлема» выиграла сложный матч против Никулеску и теперь сыграет с Каролиной Плишковой.
Российская молодёжь
Открытый чемпионат Австралии — 2017 вполне может войти в историю как новый этап в истории российского тенниса. И даже если не будет
Ирина Хромачёва, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Даниил Медведев впервые в карьере сыграли на «Большом шлеме». Ещё несколько теннисистов — Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Екатерина Александрова, Константин Кравчук — дебютировали на Открытом чемпионате Австралии. И за редким исключением дебюты молодых теннисистов получились.
Воля Блинковой к победе
Уже в первый игровой день в Мельбурне было жарко, а во второй стало ещё жарче. Днём температура в тени достигала 35 градусов по Цельсию. Анне Блинковой выпало проводить свой первый матч в разгар дня. И соперница ей досталась непростая — Моника Никулеску. Румынка на прошлой неделе была в финале Хобарта, плюс неординарная техника Моники многим доставляет серьёзные хлопоты.
Анна старалась давить на соперницу, прежде всего мощным ударом справа. И чуть чаще это срабатывало. В первом сете у Блинковой вообще не шла первая подача (23%), но это не помешало ей взять стартовый сет. Во второй партии россиянка стала заметно уставать. Её передвижение по корту становилось всё менее уверенным. Никулеску старательно возвращала мячи в корт, что помогло ей взять вторую партию.
Казалось, что на третью партию молодую россиянку может просто не хватить физически. Однако с самого начала Анна действовала здорово. При этом между розыгрышами она хромала, но врача не вызывала, так как, видимо, это были судороги, при которых медицинский
Эмоции подвели Медведева
Хотя были у россиян и не слишком удачные дебюты. Даниил Медведев в своём первом матче на «Больших шлемах» был фаворитом против Эрнесто Эскобедо. Тем не менее финалист Ченная не смог использовать свои шансы.
Сценарий встречи напомнил поединки Рублёва и Хачанова в первом круге. Медведев, как и другие россияне, играл важнейший
Проиграли и два других россиянина в нижней половине. Михаилу Южному ещё в первом сете стало плохо на жаре. Он отыграл ещё немного во встрече с Маркосом Багдатисом, но в итоге снялся в середине второго сета.
Дмитрий Турсунов провёл первый матч с июля прошлого года. Россиянин использовал одну из последних возможностей пройти в турнир по защищённому рейтингу. В трёх партиях Дмитрий уступил Радеку Штепанеку, который в 38 лет вышел во второй круг.
А вот 38-летний Томми Хаас остановился в первом раунде. Немец вернулся в теннис после длинной паузы. И в принципе выглядел неплохо, но после второго сета встречи с Пэром признал досрочное поражение
Другой ветеран — 37-летний Иво Карлович — выдал выдающийся марафон. Хорват проиграл два первых сета Орасио Себальосу, зато потом смог отыграться. В пятом сете оба прекрасно держали подачи. Первым после 5 часов и 12 минут дрогнул Орасио — 20:22.
Иво побил рекорд турнира по эйсам, исполнив 75 подач навылет. Кроме того они превзошли рекорд по самому длинному пятому сету по количеству геймов. 13 лет назад Эль Айнауи и Роддик дошли до счёта 19:21. Кстати, Карлович и Штепанек в теории могут сыграть между собой в третьем раунде.
Куличкова не защитила третий круг
Год назад Елена Веснина проиграла в первом круге квалификации к Открытому чемпионату Австралии. В 2017-м она не просто уверенно попала в основу, а получила 14-й номер посева. В первом раунде россиянка играла против прошедшей квалификацию Аны Богдан. Румынка создала отдельные сложности Елене, но в целом россиянка выиграла достаточно уверенно — 7:5, 6:2.
Прошла во второй круг и партнёрша Весниной по паре — Екатерина Макарова. Она играла с другой Екатериной — Александровой. Более молодая россиянка смогла побороться во втором сете, но первый и третий Макарова выиграла в одну калитку — 6:0, 4:6, 6:1.
Другая россиянка, Елизавета Куличкова год назад была в Мельбурне в третьем круге. В этом году она прошла в основу через квалификацию, но ей не слишком повезло со жребием. В первом раунде она играла с Барборой Стрыцовой, которая на этой неделе поднялась на рекордную 16-ю позицию в рейтинге.
Поначалу Елизавета держалась с чешкой на равных, но затем стала слишком много ошибаться. Чешка грамотно использовала неточности соперницы и прошла во второй круг — 6:3, 6:2. Елизавета не защитила очки за третий круг и теперь опустится в район 170-й позиции.
Серена обошлась без драмы
Многое ждали от матча Серены Уильямс и Белинды Бенчич.
Хотя сама американка сказала, что для неё это был один из самых тяжёлых матчей первого круга. Тем не менее больших проблем у Серены не возникло. У неё случались отдельные оплошности, но общее преимущество было заметно. Во втором сете она правда едва не упустила перевес в 5:0, но вовремя собралась — 6:4, 6:3. Теперь американка сыграет с Люси Шафажовой, которая совершила маленькое чудо. Во встрече с Яниной Викмайер во втором сете она отыграла девять матчболов (в том числе два тройных)!
Схожую волю к победе проявила Юлия Путинцева. Хотя ей матчболы спасать не пришлось. Но зато она за два сета отыграла десять сетболов. Её двухсетовый поединок с Арруабареной продолжался 2 часа 47 минут.
Вердаско поборолся в одном сете
Любопытная афиша была в матче первого круга — Джокович — Вердаско. Эти теннисисты уже играли на первой неделе этого сезона в Дохе. Тогда серб выиграл в полуфинале, отыграв пять матчболов. Здесь же он получил испанца в жребий уже в первом круге. На Australian Open-2016 на той же стадии Вердаско выбил Рафаэля Надаля.
Новак был предельно собран на старте встречи и не позволял ничего своему оппоненту. В итоге первый сет пролетел незаметно. А вот во второй партии уже последовал спад серба. Вердаско дважды выходил вперёд с брейком, но он и сам играл нестабильно. Дело дошло до
Не было сложностей и у других фаворитов нижней половины — Рафаэля Надаля и Милоша Раонича. А вот Александр Зверев лишь в пяти сетах смог обыграть Робина Хасе.
В среду центральным матчем для российских болельщиков будет встреча Андрея Рублёва против Энди Маррея, которая состоится днём по московскому времени. Также на корт выйдут Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева и Карен Хачанов.
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