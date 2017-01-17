Как железная Блинкова справилась с жарой

Российская молодёжь

Открытый чемпионат Австралии — 2017 вполне может войти в историю как новый этап в истории российского тенниса. И даже если не будет по-настоящему громкого успеха, то уже сам факт дебюта нескольких перспективных теннисистов должен запомниться.



Ирина Хромачёва, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Даниил Медведев впервые в карьере сыграли на «Большом шлеме». Ещё несколько теннисистов — Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Екатерина Александрова, Константин Кравчук — дебютировали на Открытом чемпионате Австралии. И за редким исключением дебюты молодых теннисистов получились.

Воля Блинковой к победе

Уже в первый игровой день в Мельбурне было жарко, а во второй стало ещё жарче. Днём температура в тени достигала 35 градусов по Цельсию. Анне Блинковой выпало проводить свой первый матч в разгар дня. И соперница ей досталась непростая — Моника Никулеску. Румынка на прошлой неделе была в финале Хобарта, плюс неординарная техника Моники многим доставляет серьёзные хлопоты.



Анна старалась давить на соперницу, прежде всего мощным ударом справа. И чуть чаще это срабатывало. В первом сете у Блинковой вообще не шла первая подача (23%), но это не помешало ей взять стартовый сет. Во второй партии россиянка стала заметно уставать. Её передвижение по корту становилось всё менее уверенным. Никулеску старательно возвращала мячи в корт, что помогло ей взять вторую партию.



Казалось, что на третью партию молодую россиянку может просто не хватить физически. Однако с самого начала Анна действовала здорово. При этом между розыгрышами она хромала, но врача не вызывала, так как, видимо, это были судороги, при которых медицинский тайм-аут не положен. Никулеску провела немало подобных затяжных сражений, но в этот раз именно россиянка оказалась прочнее. При равном счёте в концовке Блинкова выиграла 11 мячей кряду — 6:2, 4:6, 6:4. В следующем раунде она сыграет с одной из фаворитов турнира — Каролиной Плишковой.



Эмоции подвели Медведева

Хотя были у россиян и не слишком удачные дебюты. Даниил Медведев в своём первом матче на «Больших шлемах» был фаворитом против Эрнесто Эскобедо. Тем не менее финалист Ченная не смог использовать свои шансы.



Сценарий встречи напомнил поединки Рублёва и Хачанова в первом круге. Медведев, как и другие россияне, играл важнейший тай-брейк при счёте 1:1 по сетам. Вот только если Андрей и Карен преуспели на тех тай-брейках, то Даниил свой проиграл и тут же разбил ракетку. Вообще, россиянин с трудом сдерживал эмоции в этой встрече, расстраиваясь из-за действий судей или своих неточностей. Это подпортило ему дебют и не позволило справиться с Эскобедо.



Проиграли и два других россиянина в нижней половине. Михаилу Южному ещё в первом сете стало плохо на жаре. Он отыграл ещё немного во встрече с Маркосом Багдатисом, но в итоге снялся в середине второго сета.



Дмитрий Турсунов провёл первый матч с июля прошлого года. Россиянин использовал одну из последних возможностей пройти в турнир по защищённому рейтингу. В трёх партиях Дмитрий уступил Радеку Штепанеку, который в 38 лет вышел во второй круг.



А вот 38-летний Томми Хаас остановился в первом раунде. Немец вернулся в теннис после длинной паузы. И в принципе выглядел неплохо, но после второго сета встречи с Пэром признал досрочное поражение из-за травмы.



Другой ветеран — 37-летний Иво Карлович — выдал выдающийся марафон. Хорват проиграл два первых сета Орасио Себальосу, зато потом смог отыграться. В пятом сете оба прекрасно держали подачи. Первым после 5 часов и 12 минут дрогнул Орасио — 20:22.



Иво побил рекорд турнира по эйсам, исполнив 75 подач навылет. Кроме того они превзошли рекорд по самому длинному пятому сету по количеству геймов. 13 лет назад Эль Айнауи и Роддик дошли до счёта 19:21. Кстати, Карлович и Штепанек в теории могут сыграть между собой в третьем раунде.

Куличкова не защитила третий круг

Год назад Елена Веснина проиграла в первом круге квалификации к Открытому чемпионату Австралии. В 2017-м она не просто уверенно попала в основу, а получила 14-й номер посева. В первом раунде россиянка играла против прошедшей квалификацию Аны Богдан. Румынка создала отдельные сложности Елене, но в целом россиянка выиграла достаточно уверенно — 7:5, 6:2.



Прошла во второй круг и партнёрша Весниной по паре — Екатерина Макарова. Она играла с другой Екатериной — Александровой. Более молодая россиянка смогла побороться во втором сете, но первый и третий Макарова выиграла в одну калитку — 6:0, 4:6, 6:1.



Другая россиянка, Елизавета Куличкова год назад была в Мельбурне в третьем круге. В этом году она прошла в основу через квалификацию, но ей не слишком повезло со жребием. В первом раунде она играла с Барборой Стрыцовой, которая на этой неделе поднялась на рекордную 16-ю позицию в рейтинге.



Поначалу Елизавета держалась с чешкой на равных, но затем стала слишком много ошибаться. Чешка грамотно использовала неточности соперницы и прошла во второй круг — 6:3, 6:2. Елизавета не защитила очки за третий круг и теперь опустится в район 170-й позиции.

Серена обошлась без драмы

Многое ждали от матча Серены Уильямс и Белинды Бенчич. Всё-таки швейцарка около года назад была в десятке, так что это была серьёзная проверка для американки в первом круге. Однако на деле всё оказалось не так уж и страшно.



Хотя сама американка сказала, что для неё это был один из самых тяжёлых матчей первого круга. Тем не менее больших проблем у Серены не возникло. У неё случались отдельные оплошности, но общее преимущество было заметно. Во втором сете она правда едва не упустила перевес в 5:0, но вовремя собралась — 6:4, 6:3. Теперь американка сыграет с Люси Шафажовой, которая совершила маленькое чудо. Во встрече с Яниной Викмайер во втором сете она отыграла девять матчболов (в том числе два тройных)!



Схожую волю к победе проявила Юлия Путинцева. Хотя ей матчболы спасать не пришлось. Но зато она за два сета отыграла десять сетболов. Её двухсетовый поединок с Арруабареной продолжался 2 часа 47 минут.