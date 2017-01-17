Мельбурн. 75 эйсов помогли Иво Карловичу обыграть Орасио Себальоса

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Спортсмены провели на корте 5 часов 14 минут. За это время Иво сделал 75 эйсов, четыре брейка и 12 двойных ошибок, тогда как его оппонент 33 раза подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и девять раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не играли.

Во втором круге соревнований в Мельбурне Иво Карлович сразится с австралийцем Эндрю Уиттингтоном, который ранее переиграл чеха Адама Павлашека.