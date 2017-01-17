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https://sport.mail.ru/news/tennis/28455769/
17 января 2017, 14:41 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. 75 эйсов помогли Иво Карловичу обыграть Орасио Себальоса

21-я ракетка мира, 37-летний хорват Иво Карлович, успешно стартовал на Australian Open, обыграв в своём первом матче 31-летнего аргентинца Орасио Себальоса, занимающего 68-е место в рейтинге АТР, — 6/7 (6), 3/6, 7/5, 6/2, 22/20.

21-я ракетка мира 37-летний хорват <span class=error>Иво</span> Карлович успешно стартовал на Australian <span class=error>Open</span> обыграв в своём первом матче 31-летнего аргентинца <span class=error>Орасио</span> Себальоса занимающего 68-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> — 6/7 (6) 3/6 7/5 6/2 22/20. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 5 часов 14 минут. За это время Иво сделал 75 эйсов, четыре брейка и 12 двойных ошибок, тогда как его оппонент 33 раза подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и девять раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не играли.

Во втором круге соревнований в Мельбурне Иво Карлович сразится с австралийцем Эндрю Уиттингтоном, который ранее переиграл чеха Адама Павлашека.
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