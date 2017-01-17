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https://sport.mail.ru/news/tennis/28455070/
17 января 2017, 13:56 | Теннис | GoTennis.ru

Ренцо Оливо завершил выступление на соревнованиях в Австралии

79-я ракетка мира, 24-летний аргентинец Ренцо Оливо, не смог преодолеть стартовый барьер Australian Open, проиграв в дебютном поединке 20-летнему южнокорейцу Хён Чону, занимающему 105-ю позицию в мировой классификации, — 2/6, 3/6, 2/6.

79-я ракетка мира 24-летний аргентинец <span class=error>Ренцо</span> <span class=error>Оливо</span> не смог преодолеть стартовый барьер Australian <span class=error>Open</span> проиграв в дебютном поединке 20-летнему <span class=error>южнокорейцу</span> <span class=error>Хён</span> <span class=error>Чону</span> занимающему 105-ю позицию в мировой классификации — 2/6 3/6 2/6. Увеличить
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За 1 час 45 минут, проведённые на корте, Ренцо записал в свой актив шесть эйсов и семь двойных ошибок, реализовав один брейк-пойнт. Хён четырежды подавал навылет, сделал семь брейков и лишь раз ошибся на подаче. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге турнира в Мельбурне представитель Южной Корее сыграет с болгарином Григором Димитровым, который сломил сопротивление австралийца Кристофера О’Коннела.
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