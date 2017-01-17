Ренцо Оливо завершил выступление на соревнованиях в Австралии

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За 1 час 45 минут, проведённые на корте, Ренцо записал в свой актив шесть эйсов и семь двойных ошибок, реализовав один брейк-пойнт. Хён четырежды подавал навылет, сделал семь брейков и лишь раз ошибся на подаче. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге турнира в Мельбурне представитель Южной Корее сыграет с болгарином Григором Димитровым, который сломил сопротивление австралийца Кристофера О’Коннела.