Australian Open. Новак Джокович сломил сопротивление Фернандо Вердаско
Вторая ракетка мира, 29-летний серб Новак Джокович, с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии, одолев в своём дебютном поединке 33-летнего испанца Фернандо Вердаско, находящегося на 40-й строчке в мировой табели о рангах, — 6/1, 7/6 (4), 6/2.
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За 2 часа 20 минут, проведённые на корте, Новак сделал два эйса, шесть брейков и две двойные ошибки. В свою очередь, Фернандо пять раз подавал навылет, реализовал два
Во втором круге соревнований Новак Джокович встретится или с хорватом Иваном Додигом, или с Денисом Истоминым из Узбекистана.
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