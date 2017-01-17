Australian Open. Новак Джокович сломил сопротивление Фернандо Вердаско

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За 2 часа 20 минут, проведённые на корте, Новак сделал два эйса, шесть брейков и две двойные ошибки. В свою очередь, Фернандо пять раз подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и пять раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 10:4 в пользу представителя Сербии.

Во втором круге соревнований Новак Джокович встретится или с хорватом Иваном Додигом, или с Денисом Истоминым из Узбекистана.