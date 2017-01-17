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https://sport.mail.ru/news/tennis/28455069/
17 января 2017, 13:56 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Новак Джокович сломил сопротивление Фернандо Вердаско

Вторая ракетка мира, 29-летний серб Новак Джокович, с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии, одолев в своём дебютном поединке 33-летнего испанца Фернандо Вердаско, находящегося на 40-й строчке в мировой табели о рангах, — 6/1, 7/6 (4), 6/2.

Вторая ракетка мира 29-летний серб <span class=error>Новак</span> Джокович с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии одолев в своём дебютном поединке 33-летнего испанца <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> находящегося на 40-й строчке в мировой табели о рангах — 6/1 7/6 (4) 6/2. Увеличить
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За 2 часа 20 минут, проведённые на корте, Новак сделал два эйса, шесть брейков и две двойные ошибки. В свою очередь, Фернандо пять раз подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и пять раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 10:4 в пользу представителя Сербии.

Во втором круге соревнований Новак Джокович встретится или с хорватом Иваном Додигом, или с Денисом Истоминым из Узбекистана.
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