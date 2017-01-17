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https://sport.mail.ru/news/tennis/28454848/
17 января 2017, 13:46 | Теннис | ТАСС

Российская теннисистка Куличкова проиграла в первом круге Australian Open

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянка Елизавета Куличкова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).

Спортсменка пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию уступила Барборе Стрыцовой из Чехии. Увеличить
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Россиянка, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, уступила 16-й «сеяной» Барборе Стрыцовой из Чехии со счетом 3:6, 2:6.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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