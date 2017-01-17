Российская теннисистка Куличкова проиграла в первом круге Australian Open
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянка Елизавета Куличкова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
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Россиянка, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, уступила 16-й «сеяной» Барборе Стрыцовой из Чехии со счетом 3:6, 2:6.
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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