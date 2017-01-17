Мельбурн. Григор Димитров стал участником второго раунда турнира

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Поединок длился 2 часа 1 минуту. За это время Григор сделал 15 эйсов и три брейка, тогда как его оппонент шесть раз подавал навылет и один раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в третий круг соревнований в Австралии Димитров скрестит ракетки с южнокорецем Хён Чоном.