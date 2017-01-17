Мельбурн. Григор Димитров стал участником второго раунда турнира
25-летний болгарский теннисист Григор Димитров, занимающий 15-е место в рейтинге АТР, с победы стартовал на Australian Open, одолев в своём первом матче 231-ю ракетку мира, 22-летнего хозяина кортов Кристофера О’Коннела, — 7/6 (2), 6/3, 6/3.
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Поединок длился 2 часа 1 минуту. За это время Григор сделал 15 эйсов и три брейка, тогда как его оппонент шесть раз подавал навылет и один раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.
В борьбе за выход в третий круг соревнований в Австралии Димитров скрестит ракетки с южнокорецем Хён Чоном.
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