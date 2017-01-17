Сегодня день рождения у Альберта Рамоса!
Сегодня свой 29-й день рождения отмечает испанский теннисист Альберт Рамос. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Альберта и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.
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Альберт Рамос Виньолас родился 17 января 1988 года в Барселоне. Профессиональную карьеру начал в 2004 году. За время выступлений 1 раз играл в финале турнира АТР (в 2012 году в Касабланке), заработав при этом $3,662,641 призовых.
Альберт начал играть в теннис в возрасте пяти лет, потому что решил посетить вместо со своим отцом тренировку в любительском клубе. Примером для подражания юного спортсмена был его соотечественник Алекс Корретха.
Лучшим достижением Рамоса на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2016 году. В настоящее время испанец занимает самое высокое в своей карьере, 26-е место в рейтинге АТР.
Свободное время Альберт предпочитает проводить с семьёй. Также Рамос является болельщиком испанского футбольного клуба «Барселона» и старается не пропускать все домашние матчи команды. Кроме этого, Альберт посещает
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