Сегодня день рождения у Альберта Рамоса!

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Альберт Рамос Виньолас родился 17 января 1988 года в Барселоне. Профессиональную карьеру начал в 2004 году. За время выступлений 1 раз играл в финале турнира АТР (в 2012 году в Касабланке), заработав при этом $3,662,641 призовых.

Альберт начал играть в теннис в возрасте пяти лет, потому что решил посетить вместо со своим отцом тренировку в любительском клубе. Примером для подражания юного спортсмена был его соотечественник Алекс Корретха.

Лучшим достижением Рамоса на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2016 году. В настоящее время испанец занимает самое высокое в своей карьере, 26-е место в рейтинге АТР.