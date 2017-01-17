Australian Open. Фелисиано Лопес не смог одолеть Фабио Фоньини
35-летний испанский теннисист Фелисиано Лопес, занимающий 29-е место в рейтинге АТР, покидает соревнования в Мельбурне, проиграв на старте турнира 48-й ракетке мира, 29-летнему Фабио Фоньини, — 5/7, 3/6, 5/7.
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Матч длился 2 часа 3 минуты. ЗА это время Фелисиано сделал 13 эйсов, два брейка и восемь двойных ошибок, а Фабио пять раз подавал навылет, реализовал шесть
В следующем круге соревнований в Австралии представитель Италии встретится с французом Бенуа Пэром.
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