Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28454577/
17 января 2017, 13:27 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Фелисиано Лопес не смог одолеть Фабио Фоньини

35-летний испанский теннисист Фелисиано Лопес, занимающий 29-е место в рейтинге АТР, покидает соревнования в Мельбурне, проиграв на старте турнира 48-й ракетке мира, 29-летнему Фабио Фоньини, — 5/7, 3/6, 5/7.

35-летний испанский теннисист Фелисиано <span class=error>Лопес</span> занимающий 29-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> покидает соревнования в Мельбурне проиграв на старте турнира 48-й ракетке мира 29-летнему <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> — 5/7 3/6 5/7. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч длился 2 часа 3 минуты. ЗА это время Фелисиано сделал 13 эйсов, два брейка и восемь двойных ошибок, а Фабио пять раз подавал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и трижды ошибался на подаче. Итальянец сократил счёт в личных встречах с Лопесом — 1:2.

В следующем круге соревнований в Австралии представитель Италии встретится с французом Бенуа Пэром.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Жоао Соуса покидает Открытый чемпионат Австралии

Жоао Соуса покидает Открытый чемпионат Австралии

37-я ракетка мира, 27-летний португалец Жоао Соуса, завершил выступление на Australian Open, проиграв в дебютном матче 22-летнему хозяину кортов Джордану Томпсону, занимающему 76-е место в мировой табели о рангах, — 7/6 (2), 6/4, 3/6, 2/6, 1/6.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

Жоао Соуса покидает Открытый чемпионат Австралии

Australian Open. Фелисиано Лопес не смог одолеть Фабио Фоньини

Александр Зверев: Хорошо, что я смог переломить ход встречи