Australian Open. Фелисиано Лопес не смог одолеть Фабио Фоньини

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Матч длился 2 часа 3 минуты. ЗА это время Фелисиано сделал 13 эйсов, два брейка и восемь двойных ошибок, а Фабио пять раз подавал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и трижды ошибался на подаче. Итальянец сократил счёт в личных встречах с Лопесом — 1:2.

В следующем круге соревнований в Австралии представитель Италии встретится с французом Бенуа Пэром.