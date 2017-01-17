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https://sport.mail.ru/news/tennis/28454576/
17 января 2017, 13:26 | Теннис | GoTennis.ru

Жоао Соуса покидает Открытый чемпионат Австралии

37-я ракетка мира, 27-летний португалец Жоао Соуса, завершил выступление на Australian Open, проиграв в дебютном матче 22-летнему хозяину кортов Джордану Томпсону, занимающему 76-е место в мировой табели о рангах, — 7/6 (2), 6/4, 3/6, 2/6, 1/6.

37-я ракетка мира 27-летний португалец <span class=error>Жоао</span> Соуса завершил выступление на Australian <span class=error>Open</span> проиграв в дебютном матче 22-летнему хозяину кортов <span class=error>Джордану</span> <span class=error>Томпсону</span> занимающему 76-е место в мировой табели о рангах — 7/6 (2) 6/4 3/6 2/6 1/6. Увеличить
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За 3 часа 21 минуту, проведённые на корте, Жоао записал в свой актив четыре эйса и пять двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта. Джордан, в свою очередь, сделал 23 эйса, реализовал восемь брейк-пойнтов и лишь раз ошибся на подаче. После этого поединка счёт в личных встречах между соперниками стал равным — 1:1.

В следующей стадии соревнований в Мельбурне Джордан Томпсон встретится с австрийцем Домиником Тимом, которые ранее взял верх над немцем Яном-Леннардом Штруффом.
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