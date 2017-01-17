Жоао Соуса покидает Открытый чемпионат Австралии
37-я ракетка мира, 27-летний португалец Жоао Соуса, завершил выступление на Australian Open, проиграв в дебютном матче 22-летнему хозяину кортов Джордану Томпсону, занимающему 76-е место в мировой табели о рангах, — 7/6 (2), 6/4, 3/6, 2/6, 1/6.
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За 3 часа 21 минуту, проведённые на корте, Жоао записал в свой актив четыре эйса и пять двойных ошибок, реализовав три
В следующей стадии соревнований в Мельбурне Джордан Томпсон встретится с австрийцем Домиником Тимом, которые ранее взял верх над немцем
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