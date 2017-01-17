Жоао Соуса покидает Открытый чемпионат Австралии

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За 3 часа 21 минуту, проведённые на корте, Жоао записал в свой актив четыре эйса и пять двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта. Джордан, в свою очередь, сделал 23 эйса, реализовал восемь брейк-пойнтов и лишь раз ошибся на подаче. После этого поединка счёт в личных встречах между соперниками стал равным — 1:1.