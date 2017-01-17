Мельбурн. Бенуа Пэр вышел во второй круг соревнований на отказе соперника
47-я ракетка мира, француз Бенуа Пэр, стал участником второго круга Открытого первенства Австралии, поскольку его соперник, немец Томми Хаас отказался от продолжения борьбы. Матч завершился со счётом 7/6 (2), 6/4.
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Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время 27-летний Пэр сделал 22 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал два
Следующим соперником Пэра на Australian Open будет итальянец Фабио Фоньини.
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