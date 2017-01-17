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https://sport.mail.ru/news/tennis/28454301/
17 января 2017, 13:19 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Бенуа Пэр вышел во второй круг соревнований на отказе соперника

47-я ракетка мира, француз Бенуа Пэр, стал участником второго круга Открытого первенства Австралии, поскольку его соперник, немец Томми Хаас отказался от продолжения борьбы. Матч завершился со счётом 7/6 (2), 6/4.

47-я ракетка мира француз <span class=error>Бенуа</span> Пэр стал участником второго круга Открытого первенства Австралии поскольку его соперник немец <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span> отказался от продолжения борьбы. Матч завершился со счётом 7/6 (2) 6/4. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время 27-летний Пэр сделал 22 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 38-летний Хаас четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Пэра на Australian Open будет итальянец Фабио Фоньини.
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