Мельбурн. Бенуа Пэр вышел во второй круг соревнований на отказе соперника

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Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время 27-летний Пэр сделал 22 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 38-летний Хаас четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Пэра на Australian Open будет итальянец Фабио Фоньини.