Тэйлор Фритц: Жена очень хотела, чтобы я принял участие в Открытом первенстве Австралии

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«Несмотря на то, что мы ждём первенца, Ракель сказала мне, чтобы я ехал в Мельбурн. В противном случае она бы расстроилась», — приводит слова Тэйлора теннисный обозреватель Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что в первом круге Australian Open представитель США со счётом 6/7 (6), 6/7 (5), 3/6 уступил люксембуржцу Жилю Мюллеру.