Тэйлор Фритц: Жена очень хотела, чтобы я принял участие в Открытом первенстве Австралии
Американский теннисист Тэйлор Фритц, завершивший выступление на Открытом чемпионате Австралии, поделился своими ожиданиями от того, что совсем скоро у него и его жены Ракель родится ребёнок.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Несмотря на то, что мы ждём первенца, Ракель сказала мне, чтобы я ехал в Мельбурн. В противном случае она бы расстроилась», — приводит слова Тэйлора теннисный обозреватель Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.
Напомним, что в первом круге Australian Open представитель США со счётом 6/7 (6), 6/7 (5), 3/6 уступил люксембуржцу Жилю Мюллеру.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter