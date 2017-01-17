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https://sport.mail.ru/news/tennis/28454031/
17 января 2017, 12:58 | Теннис | GoTennis.ru

Тэйлор Фритц: Жена очень хотела, чтобы я принял участие в Открытом первенстве Австралии

Американский теннисист Тэйлор Фритц, завершивший выступление на Открытом чемпионате Австралии, поделился своими ожиданиями от того, что совсем скоро у него и его жены Ракель родится ребёнок.

Американский теннисист <span class=error>Тэйлор</span> <span class=error>Фритц</span> завершивший выступление на Открытом чемпионате Австралии поделился своими ожиданиями от того что совсем скоро у него и его жены <span class=error>Ракель</span> родится ребёнок. Увеличить
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«Несмотря на то, что мы ждём первенца, Ракель сказала мне, чтобы я ехал в Мельбурн. В противном случае она бы расстроилась», — приводит слова Тэйлора теннисный обозреватель Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что в первом круге Australian Open представитель США со счётом 6/7 (6), 6/7 (5), 3/6 уступил люксембуржцу Жилю Мюллеру.
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