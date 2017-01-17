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https://sport.mail.ru/news/tennis/28453769/
17 января 2017, 12:43 | Теннис | GoTennis.ru

Гаэль Монфис переиграл Иржи Веселы на «мэйджоре» в Мельбурне

Шестая ракетка мира, француз Гаэль Монфис, в трёх сетах справился с чехом Иржи Веселы, занимающим 53-ю строчку рейтинга ATP, в первом раунде соревнований в Мельбурне, — 6/2, 6/3, 6/2.

Шестая ракетка мира француз <span class=error>Гаэль</span> <span class=error>Монфис</span> в трёх сетах справился с чехом <span class=error>Иржи</span> Веселы занимающим 53-ю строчку рейтинга ATP в первом раунде соревнований в Мельбурне — 6/2 6/3 6/2. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время 30-летний Монфис сделал четыре эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 23-летний оппонент дважды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу француза.

За выход в третий круг Australian Open Монфису предстоит побороться с украинцем Александром Долгополовым.
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