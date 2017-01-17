Гаэль Монфис переиграл Иржи Веселы на «мэйджоре» в Мельбурне

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Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время 30-летний Монфис сделал четыре эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 23-летний оппонент дважды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу француза.

За выход в третий круг Australian Open Монфису предстоит побороться с украинцем Александром Долгополовым.