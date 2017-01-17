Гаэль Монфис переиграл Иржи Веселы на «мэйджоре» в Мельбурне
Шестая ракетка мира, француз Гаэль Монфис, в трёх сетах справился с чехом Иржи Веселы, занимающим 53-ю строчку рейтинга ATP, в первом раунде соревнований в Мельбурне, — 6/2, 6/3, 6/2.
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Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время 30-летний Монфис сделал четыре эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал шесть
За выход в третий круг Australian Open Монфису предстоит побороться с украинцем Александром Долгополовым.
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