Australian Open. Андреа Петкович пробилась во второй раунд турнира
56-я ракетка мира, 29-летняя немка Андреа Петкович, с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии, взяв верх над 17-летней американкой Кайлой Дэй, занимающей 197-е место в мировой табели о рангах, — 6/3, 6/2.
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Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 17 минут. За это время Андреа сделала один эйс, три брейка и одну двойную ошибку, тогда как Кайла ни разу не подала навылет, не реализовала ни одного
Таким образом, во втором круге соревнований в Мельбурне Андреа Петкович встретится или с чешкой Барборой Стрыковой, или с россиянкой Елизаветой Куличковой.
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