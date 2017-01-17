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https://sport.mail.ru/news/tennis/28453536/
17 января 2017, 12:27 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Андреа Петкович пробилась во второй раунд турнира

56-я ракетка мира, 29-летняя немка Андреа Петкович, с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии, взяв верх над 17-летней американкой Кайлой Дэй, занимающей 197-е место в мировой табели о рангах, — 6/3, 6/2.

56-я ракетка мира 29-летняя немка <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии взяв верх над 17-летней американкой <span class=error>Кайлой</span> <span class=error>Дэй</span> занимающей 197-е место в мировой табели о рангах — 6/3 6/2. Увеличить
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Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 17 минут. За это время Андреа сделала один эйс, три брейка и одну двойную ошибку, тогда как Кайла ни разу не подала навылет, не реализовала ни одного брейк-пойнта, но дважды ошиблась при подаче.

Таким образом, во втором круге соревнований в Мельбурне Андреа Петкович встретится или с чешкой Барборой Стрыковой, или с россиянкой Елизаветой Куличковой.
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