Australian Open. Андреа Петкович пробилась во второй раунд турнира

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Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 17 минут. За это время Андреа сделала один эйс, три брейка и одну двойную ошибку, тогда как Кайла ни разу не подала навылет, не реализовала ни одного брейк-пойнта, но дважды ошиблась при подаче.

Таким образом, во втором круге соревнований в Мельбурне Андреа Петкович встретится или с чешкой Барборой Стрыковой, или с россиянкой Елизаветой Куличковой.