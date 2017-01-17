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17 января 2017, 12:15 | Теннис | ТАСС

Российский теннисист Медведев проиграл в первом круге Australian Open

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).

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В матче первого круга он проиграл Эрнесто Эскобедо из США со счетом 5:7, 6:4, 6:7 (5:7), 1:6. В следующем раунде американец, пробившийся в основную сетку через квалификацию, встретится с испанцем Давидом Феррером (21).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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