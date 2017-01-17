Австралия. Давид Феррер отдал своему сопернику лишь пять геймов
23-я ракетка мира, испанец Давид Феррер, сломил сопротивление австралийца Омара Ясика, занимающего 290-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/0, 6/2 и вышел во второй круг Открытого первенства Австралии.
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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 34-летний Феррер сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть
Во втором раунде Australian Open Феррер померится силами с американцем Эрнесто Эскобедо.
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