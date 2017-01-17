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https://sport.mail.ru/news/tennis/28453261/
17 января 2017, 12:14 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Давид Феррер отдал своему сопернику лишь пять геймов

23-я ракетка мира, испанец Давид Феррер, сломил сопротивление австралийца Омара Ясика, занимающего 290-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/0, 6/2 и вышел во второй круг Открытого первенства Австралии.

23-я ракетка мира испанец Давид <span class=error>Феррер</span> сломил сопротивление австралийца Омара <span class=error>Ясика</span> занимающего 290-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/0 6/2 и вышел во второй круг Открытого первенства Австралии. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 34-летний Феррер сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 19-летний соперник один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Во втором раунде Australian Open Феррер померится силами с американцем Эрнесто Эскобедо.
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