Австралия. Давид Феррер отдал своему сопернику лишь пять геймов

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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 34-летний Феррер сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 19-летний соперник один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Во втором раунде Australian Open Феррер померится силами с американцем Эрнесто Эскобедо.