Тимеа Бачински с победы стартовала на «мэйджоре» в Мельбурне

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Встреча длилась 2 часа 30 минут. За это время Тимеа, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, сделала пять эйсов, четыре брейка и столько же двойных ошибок, тогда как Камила записала в свой актив три эйса и 11 двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Швейцарии.

В следующей стадии соревнований в Австралии Тимеа Бачински померится силами с Данкой Ковинич из Черногории, которая ранее взяла верх над китаянкой Чжен Сайсай.