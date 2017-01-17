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https://sport.mail.ru/news/tennis/28453260/
17 января 2017, 12:13 | Теннис | GoTennis.ru

Тимеа Бачински с победы стартовала на «мэйджоре» в Мельбурне

27-летняя швейцарская теннисистка Тимеа Бачински успешно стартовала на Australian Open, переиграв в дебютном поединке 74-ю ракетку мира, 25-летнюю итальянку Камилу Джорджи, — 6/4, 3/6, 7/5.

27-летняя швейцарская теннисистка <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бачински</span> успешно стартовала на Australian <span class=error>Open</span> переиграв в дебютном поединке 74-ю ракетку мира 25-летнюю итальянку <span class=error>Камилу</span> <span class=error>Джорджи</span> — 6/4 3/6 7/5. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 30 минут. За это время Тимеа, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, сделала пять эйсов, четыре брейка и столько же двойных ошибок, тогда как Камила записала в свой актив три эйса и 11 двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Швейцарии.

В следующей стадии соревнований в Австралии Тимеа Бачински померится силами с Данкой Ковинич из Черногории, которая ранее взяла верх над китаянкой Чжен Сайсай.
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