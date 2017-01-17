Тимеа Бачински с победы стартовала на «мэйджоре» в Мельбурне
27-летняя швейцарская теннисистка Тимеа Бачински успешно стартовала на Australian Open, переиграв в дебютном поединке 74-ю ракетку мира, 25-летнюю итальянку Камилу Джорджи, — 6/4, 3/6, 7/5.
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Встреча длилась 2 часа 30 минут. За это время Тимеа, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, сделала пять эйсов, четыре брейка и столько же двойных ошибок, тогда как Камила записала в свой актив три эйса и 11 двойных ошибок, реализовав пять
В следующей стадии соревнований в Австралии Тимеа Бачински померится силами с Данкой Ковинич из Черногории, которая ранее взяла верх над китаянкой Чжен Сайсай.
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