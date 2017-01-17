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https://sport.mail.ru/news/tennis/28453031/
17 января 2017, 12:03 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Ана Конюх сломила сопротивление Кристины Младенович

19-летняя хорватская теннисистка Ана Конюх, занимающая 36-е место в мировой классификации, с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии, одолев 44-ю ракетку мира, 23-летнюю француженку Кристину Младенович, — 6/4, 6/2.

19-летняя хорватская теннисистка <span class=error>Ана</span> Конюх занимающая 36-е место в мировой классификации с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии одолев 44-ю ракетку мира 23-летнюю француженку Кристину Младенович — 6/4 6/2. Увеличить
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Матч длился 1 час 21 минуту. За это время Ана сделала десять эйсов, четыре брейка и 13 двойных ошибок, а Кристина лишь раз подала навылет, реализовала всего один брейк-пойнт и шесть раз ошиблась на подаче. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представительницы Хорватии.

В борьбе за выход в третий раунд соревнований в Мельбурне Ана Конюх сразится или с британкой Наоми Броади, или с Дарьей Гавриловой из Австралии.
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