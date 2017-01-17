Мельбурн. Ана Конюх сломила сопротивление Кристины Младенович
19-летняя хорватская теннисистка Ана Конюх, занимающая 36-е место в мировой классификации, с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии, одолев 44-ю ракетку мира, 23-летнюю француженку Кристину Младенович, — 6/4, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч длился 1 час 21 минуту. За это время Ана сделала десять эйсов, четыре брейка и 13 двойных ошибок, а Кристина лишь раз подала навылет, реализовала всего один
В борьбе за выход в третий раунд соревнований в Мельбурне Ана Конюх сразится или с британкой Наоми Броади, или с Дарьей Гавриловой из Австралии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter