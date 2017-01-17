Мельбурн. Ана Конюх сломила сопротивление Кристины Младенович

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Матч длился 1 час 21 минуту. За это время Ана сделала десять эйсов, четыре брейка и 13 двойных ошибок, а Кристина лишь раз подала навылет, реализовала всего один брейк-пойнт и шесть раз ошиблась на подаче. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представительницы Хорватии.

В борьбе за выход в третий раунд соревнований в Мельбурне Ана Конюх сразится или с британкой Наоми Броади, или с Дарьей Гавриловой из Австралии.