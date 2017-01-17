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https://sport.mail.ru/news/tennis/28453030/
17 января 2017, 12:03 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Кукушкин завершил выступление на Открытом первенстве Австралии

98-я ракетка мира Михаил Кукушкин из Казахстана не смог сломить сопротивление американца Фрэнсиса Тиафо, занимающего 108-ю строчку рейтинга ATP, в первом круге Australian Open, — 1/6, 7/6 (3), 3/6, 2/6.

98-я ракетка мира Михаил Кукушкин из Казахстана не смог сломить сопротивление американца Фрэнсиса <span class=error>Тиафо</span> занимающего 108-ю строчку рейтинга ATP в первом круге Australian <span class=error>Open</span> — 1/6 7/6 (3) 3/6 2/6. Увеличить
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За 2 часа 37 минут матча 29-летний Кукушкин сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 18-летний Тиафо 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал шесть брейков. На этом турнире спортсмены встретились впервые.

Следующим соперником Тиафо на Открытом чемпионате Австралии будет немец Александр Зверев.
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