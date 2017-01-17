Михаил Кукушкин завершил выступление на Открытом первенстве Австралии
98-я ракетка мира Михаил Кукушкин из Казахстана не смог сломить сопротивление американца Фрэнсиса Тиафо, занимающего 108-ю строчку рейтинга ATP, в первом круге Australian Open, — 1/6, 7/6 (3), 3/6, 2/6.
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За 2 часа 37 минут матча 29-летний Кукушкин сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один
Следующим соперником Тиафо на Открытом чемпионате Австралии будет немец Александр Зверев.
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