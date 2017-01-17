Михаил Кукушкин завершил выступление на Открытом первенстве Австралии

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За 2 часа 37 минут матча 29-летний Кукушкин сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 18-летний Тиафо 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал шесть брейков. На этом турнире спортсмены встретились впервые.

Следующим соперником Тиафо на Открытом чемпионате Австралии будет немец Александр Зверев.