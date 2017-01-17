Australian Open. Борна Чорич уступил Александру Долгополову

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Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. За это время 20-летний Чорич сделал 13 эйсов, семь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, а его 28-летний оппонент 14 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и сделал четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В следующем круге Australian Open Долгополов померится силами с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и чехом Иржи Веселы.