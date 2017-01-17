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https://sport.mail.ru/news/tennis/28452795/
17 января 2017, 11:51 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Борна Чорич уступил Александру Долгополову

59-я ракетка мира, хорват Борна Чорич, не смог справиться с украинцем Александром Долгополовым, занимающим 69-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 3/6, 4/6, 6/3, 6/7 (7) в первом круге «мэйджора» в Австралии.

59-я ракетка мира хорват Борна <span class=error>Чорич</span> не смог справиться с украинцем Александром <span class=error>Долгополовым</span> занимающим 69-ю строчку рейтинга ATP уступив со счётом 3/6 4/6 6/3 6/7 (7) в первом круге мэйджора в Австралии. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. За это время 20-летний Чорич сделал 13 эйсов, семь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, а его 28-летний оппонент 14 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и сделал четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В следующем круге Australian Open Долгополов померится силами с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и чехом Иржи Веселы.
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