Australian Open. Борна Чорич уступил Александру Долгополову
59-я ракетка мира, хорват Борна Чорич, не смог справиться с украинцем Александром Долгополовым, занимающим 69-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 3/6, 4/6, 6/3, 6/7 (7) в первом круге «мэйджора» в Австралии.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. За это время 20-летний Чорич сделал 13 эйсов, семь раз подал навылет и реализовал три
В следующем круге Australian Open Долгополов померится силами с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и чехом Иржи Веселы.
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