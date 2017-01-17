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https://sport.mail.ru/news/tennis/28452593/
17 января 2017, 11:44 | Теннис | Vesti.kz

Юлия Путинцева бурно отпраздновала выход во второй круг Australian Open

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева бурно отпраздновала выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана получила от организаторов турнира 31-й номер посева. Увеличить
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На старте соревнований Путинцева, получившая от организаторов турнира 31-й номер посева, в двух сетах обыграла испанку Лару Аррубаррена-Веcино. Теннисистки провели на корте два часа и 47 минут.

После решающего розыгрыша Путинцева бросила ракетка и победно вскинула руки вверх, после чего довольно эмоционально и зажигательно отметила победу.

Добавим, что во втором круге Australian Open Путинцева встретится с Еленой Остапенко из Латвии, которая ранее в двух партиях (6:4, 6:0) обыграла китаянку Чжу Линь.

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