Данка Ковинич вышла во второй круг «мэйджора» в Австралии
22-летняя черногорская теннисистка Данка Ковинич, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, успешно стартовала на Australian Open, переиграв в дебютном поединке 84-ю ракетку мира, китаянку Чжен Сайсай, — 6/0, 6/4.
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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Данка сделала четыре эйса, шесть брейков и одну двойную ошибку, тогда как её ровесница из Китая реализовала два
В следующей стадии соревнований в Мельбурне Ковинич сразится или с итальянкой Камилой Джорджи, или с Тимеа Бачински из Венгрии.
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