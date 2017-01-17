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https://sport.mail.ru/news/tennis/28452579/
17 января 2017, 11:33 | Теннис | GoTennis.ru

Данка Ковинич вышла во второй круг «мэйджора» в Австралии

22-летняя черногорская теннисистка Данка Ковинич, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, успешно стартовала на Australian Open, переиграв в дебютном поединке 84-ю ракетку мира, китаянку Чжен Сайсай, — 6/0, 6/4.

22-летняя черногорская теннисистка <span class=error>Данка</span> Ковинич занимающая 68-е место в рейтинге WTA успешно стартовала на Australian <span class=error>Open</span> переиграв в дебютном поединке 84-ю ракетку мира китаянку <span class=error>Чжен</span> <span class=error>Сайсай</span> — 6/0 6/4. Увеличить
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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Данка сделала четыре эйса, шесть брейков и одну двойную ошибку, тогда как её ровесница из Китая реализовала два брейк-пойнта и четыре раза ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в Мельбурне Ковинич сразится или с итальянкой Камилой Джорджи, или с Тимеа Бачински из Венгрии.
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