Данка Ковинич вышла во второй круг «мэйджора» в Австралии

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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Данка сделала четыре эйса, шесть брейков и одну двойную ошибку, тогда как её ровесница из Китая реализовала два брейк-пойнта и четыре раза ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в Мельбурне Ковинич сразится или с итальянкой Камилой Джорджи, или с Тимеа Бачински из Венгрии.