Мельбурн. Адам Павлашек потерпел поражение на старте соревнований

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Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время 22-летний Павлашек сделал 13 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 23-летний Уиттингтон 12 раз подал навылет, допустил десять двойных ошибок и сделал шесть брейков. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге Australian Open Уиттингтон сыграет с хорватом Иво Карловичем или аргентинцем Орасио Себальосом.