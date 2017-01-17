Мельбурн. Адам Павлашек потерпел поражение на старте соревнований
86-я ракетка мира, чех Адам Павлашек, проиграл австралийцу Эндрю Уиттингтону, занимающему 194-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/4, 2/6, 3/6 на старте Открытого чемпионата Австралии.
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Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время 22-летний Павлашек сделал 13 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал два
Во втором круге Australian Open Уиттингтон сыграет с хорватом Иво Карловичем или аргентинцем Орасио Себальосом.
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