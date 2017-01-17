Серена Уильямс: Поединок против Бенчич получился весьма интересным

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«Поединок получился довольно интересным. Белинда — очень хороший игрок, который играет мощно и агрессивно. Она уже обыгрывала меня (в Торонто в 2015 году, — прим. GoTennis.ru), но я тот матч не сильно запомнила.

Во втором сете соперница несколько прибавила, а я при этом допустила ряд ошибок. К счастью, это не помешало мне добиться положительного результата, — цитирует Серену официальный сайт WTA.