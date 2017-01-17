Серена Уильямс: Поединок против Бенчич получился весьма интересным
Бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, прокомментировала свой успех на старте Australian Open, где она уверенно в двух сетах переиграла швейцарку Белинду Бенчич.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Поединок получился довольно интересным. Белинда — очень хороший игрок, который играет мощно и агрессивно. Она уже обыгрывала меня (в Торонто в 2015 году, — прим. GoTennis.ru), но я тот матч не сильно запомнила.
Во втором сете соперница несколько прибавила, а я при этом допустила ряд ошибок. К счастью, это не помешало мне добиться положительного результата, — цитирует Серену официальный сайт WTA.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter