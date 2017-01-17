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17 января 2017, 11:12 | Теннис | GoTennis.ru

Серена Уильямс: Поединок против Бенчич получился весьма интересным

Бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, прокомментировала свой успех на старте Australian Open, где она уверенно в двух сетах переиграла швейцарку Белинду Бенчич.

Бывшая первая ракетка мира американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала свой успех на старте Australian <span class=error>Open</span> где она уверенно в двух сетах переиграла швейцарку <span class=error>Белинду</span> <span class=error>Бенчич</span>. Увеличить
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«Поединок получился довольно интересным. Белинда — очень хороший игрок, который играет мощно и агрессивно. Она уже обыгрывала меня (в Торонто в 2015 году, — прим. GoTennis.ru), но я тот матч не сильно запомнила.

Во втором сете соперница несколько прибавила, а я при этом допустила ряд ошибок. К счастью, это не помешало мне добиться положительного результата, — цитирует Серену официальный сайт WTA.
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