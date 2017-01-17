Ришар Гаске продолжает выступление на Australian Open
18-я ракетка мира, француз Ришар Гаске, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, взяв верх над австралийцем Блэйком Моттом, занимающим 287-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4, 6/2.
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Встреча длилась 1 час 53 минуты. За это время 30-летний Гаске сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал пять
Следующим соперником Гаске на «мэйджоре» в Мельбурне станет аргентинец Карлос Берлок, который одолел Раду Албота из Молдавии, — 6/4, 7/6 (4), 5/7, 7/6 (8).
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