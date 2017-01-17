Ришар Гаске продолжает выступление на Australian Open

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 1 час 53 минуты. За это время 30-летний Гаске сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 20-летний Мотт семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Гаске на «мэйджоре» в Мельбурне станет аргентинец Карлос Берлок, который одолел Раду Албота из Молдавии, — 6/4, 7/6 (4), 5/7, 7/6 (8).