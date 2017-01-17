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https://sport.mail.ru/news/tennis/28452351/
17 января 2017, 11:11 | Теннис | GoTennis.ru

Ришар Гаске продолжает выступление на Australian Open

18-я ракетка мира, француз Ришар Гаске, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, взяв верх над австралийцем Блэйком Моттом, занимающим 287-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4, 6/2.

18-я ракетка мира француз <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии взяв верх над австралийцем <span class=error>Блэйком</span> <span class=error>Моттом</span> занимающим 287-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/4 6/2. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 53 минуты. За это время 30-летний Гаске сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 20-летний Мотт семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Гаске на «мэйджоре» в Мельбурне станет аргентинец Карлос Берлок, который одолел Раду Албота из Молдавии, — 6/4, 7/6 (4), 5/7, 7/6 (8).
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