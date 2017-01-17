Рафаэль Надаль: Рад, что могу продолжить выступление на турнире в Мельбурне

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«Флориан оказался довольно не простым соперником со своеобразной манерой игры. Он часто выходил к сетке, менял ритм. Хорошо, что я с этим справился и могу продолжить выступление в Мельбурне.

Главное, что я не испытываю никаких проблем со здоровьем. В прошлом сезоне меня преследовал ряд неудач, но сейчас я рад, что это всё осталось позади, — приводит слова Надаля официальный сайт соревнований.