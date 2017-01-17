Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28452122/
17 января 2017, 11:00 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Рад, что могу продолжить выступление на турнире в Мельбурне

Экс-первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, успешно стартовавший на «мэйджоре» в Австралии, прокомментировал свой успех в дебютном поединке против немца Флориана Майера.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> успешно стартовавший на мэйджоре в Австралии прокомментировал свой успех в дебютном поединке против немца <span class=error>Флориана</span> <span class=error>Майера</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Флориан оказался довольно не простым соперником со своеобразной манерой игры. Он часто выходил к сетке, менял ритм. Хорошо, что я с этим справился и могу продолжить выступление в Мельбурне.

Главное, что я не испытываю никаких проблем со здоровьем. В прошлом сезоне меня преследовал ряд неудач, но сейчас я рад, что это всё осталось позади, — приводит слова Надаля официальный сайт соревнований.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

Михаил Кукушкин завершил выступление на Открытом первенстве Австралии

Мельбурн. Ана Конюх сломила сопротивление Кристины Младенович

Australian Open. Борна Чорич уступил Александру Долгополову