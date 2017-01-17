Российский теннисист Турсунов проиграл в первом круге Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Турсунов не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — 37,5 млн долларов).
В матче первого круга он проиграл чеху Радеку Штепанеку со счетом 2:6, 6:7 (1:7), 3:6. В следующем раунде 38-летний чех, пробившийся в основную сетку через квалификацию, встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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