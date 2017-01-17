Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28451925/
17 января 2017, 10:47 | Теннис | ТАСС

Российский теннисист Турсунов проиграл в первом круге Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Турсунов не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — 37,5 млн долларов).

В матче первого круга он проиграл чеху Радеку Штепанеку со счетом 2:6, 6:7 (1:7), 3:6. В следующем раунде 38-летний чех, пробившийся в основную сетку через квалификацию, встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Мельбурн. Ана Конюх сломила сопротивление Кристины Младенович

Мельбурн. Ана Конюх сломила сопротивление Кристины Младенович

19-летняя хорватская теннисистка Ана Конюх, занимающая 36-е место в мировой классификации, с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии, одолев 44-ю ракетку мира, 23-летнюю француженку Кристину Младенович, — 6/4, 6/2.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

РФС не намерен создавать аналога Всероссийского объединения болельщиков

Малкин обошел Дацюка в списке лучших российских снайперов в НХЛ

Российский боец Шлеменко проведет бой с Эмеевым 3 марта в Москве