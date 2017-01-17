Доминик Тим стал участником второго круга Australian Open
Восьмая ракетка мира, австриец Доминик Тим, вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв немца
Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 58-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/4, 6/4, 6/3.
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За 2 часа 54 минуты, которые длился матч, 23-летний Тим 12 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и сделал пять брейков, а 26-летний Штруфф выполнил 13 эйсов, десять раз ошибся при подаче и реализовал два
В следующем круге Australian Open Тим будет противостоять победителю матча между португальцем Жоао Соусой и австралийцем Джорданом Томпсоном.
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