Доминик Тим стал участником второго круга Australian Open

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За 2 часа 54 минуты, которые длился матч, 23-летний Тим 12 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и сделал пять брейков, а 26-летний Штруфф выполнил 13 эйсов, десять раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В следующем круге Australian Open Тим будет противостоять победителю матча между португальцем Жоао Соусой и австралийцем Джорданом Томпсоном.