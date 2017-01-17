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https://sport.mail.ru/news/tennis/28451918/
17 января 2017, 10:41 | Теннис | GoTennis.ru

Открытый чемпионат Австралии. Йоханна Ларссон снялась с соревнований

28-летняя шведская теннисистка Йоханна Ларссон, занимающая 55-е место в мировой табели о рангах, досрочно завершила выступление на «мэйджоре» в Мельбурне, так и не проведя свой стартовый поединок против американки Дженнифер Брэди.

28-летняя шведская теннисистка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Ларссон</span> занимающая 55-е место в мировой табели о рангах досрочно завершила выступление на мэйджоре в Мельбурне так и не проведя свой стартовый поединок против американки Дженнифер <span class=error>Брэди</span>. Увеличить
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Причиной такого решения спортсменки стали боли в желудке. Об этом сообщает ресурс TV4 Sport.

Таким образом, место Йоханны в турнирной сетке Australian Open займёт 23-летняя украинка Марина Заневская.
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