Жиль Мюллер одолел Тэйлора Фритца на Открытом первенстве Австралии

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Встреча длилась 2 часа 14 минут. За это время спортсмены допустили по четыре двойные ошибки. При этом 33-летний Мюллер сделал 30 эйсов и реализовал один брейк-пойнт, а его соперник 12 раз подал навылет и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге Australian Open Мюллер сыграет с канадцем Милошем Раоничем.