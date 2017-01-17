Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28451711/
17 января 2017, 10:32 | Теннис | GoTennis.ru

Жиль Мюллер одолел Тэйлора Фритца на Открытом первенстве Австралии

28-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, в трёх сетах нанёс поражение американцу Тэйлору Фритцу, занимающему 93-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (6), 7/6 (5), 6/3 на старте Открытого чемпионата Австралии.

28-я ракетка мира люксембуржец <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> в трёх сетах нанёс поражение американцу <span class=error>Тэйлору</span> <span class=error>Фритцу</span> занимающему 93-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (6) 7/6 (5) 6/3 на старте Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 14 минут. За это время спортсмены допустили по четыре двойные ошибки. При этом 33-летний Мюллер сделал 30 эйсов и реализовал один брейк-пойнт, а его соперник 12 раз подал навылет и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге Australian Open Мюллер сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Мельбурн. Ана Конюх сломила сопротивление Кристины Младенович

Мельбурн. Ана Конюх сломила сопротивление Кристины Младенович

19-летняя хорватская теннисистка Ана Конюх, занимающая 36-е место в мировой классификации, с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии, одолев 44-ю ракетку мира, 23-летнюю француженку Кристину Младенович, — 6/4, 6/2.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

Михаил Кукушкин завершил выступление на Открытом первенстве Австралии

Мельбурн. Ана Конюх сломила сопротивление Кристины Младенович

Australian Open. Борна Чорич уступил Александру Долгополову