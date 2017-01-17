Жиль Мюллер одолел Тэйлора Фритца на Открытом первенстве Австралии
28-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, в трёх сетах нанёс поражение американцу Тэйлору Фритцу, занимающему 93-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (6), 7/6 (5), 6/3 на старте Открытого чемпионата Австралии.
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Встреча длилась 2 часа 14 минут. За это время спортсмены допустили по четыре двойные ошибки. При этом 33-летний Мюллер сделал 30 эйсов и реализовал один
Во втором круге Australian Open Мюллер сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
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