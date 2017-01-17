Магда Линетт завершила выступление на «мэйджоре» в Мельбурне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Магда записала в свой актив девять эйсов и семь двойных ошибок, реализовав всего один брейк-пойнт. Мэнди восемь раз подавала навылет, сделала три брейка и всего лишь раз ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:0 в пользу Минеллы.

В борьбе за выход во второй круг соревнований в Мельбурне Мэнди Минелла поборется с россиянкой Еленой Весниной, которая ранее взяла верх над Аной Богдан из Румынии.