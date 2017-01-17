Магда Линетт завершила выступление на «мэйджоре» в Мельбурне
24-летняя польская теннисистка Магда Линетт, находящаяся на 96-й позиции в рейтинге WTA, покидает Открытый чемпионат Австралии, проиграв в дебютном поединке 105-й ракетке мира, 31-летней Мэнди Минелле из Люксембурга, — 5/7, 4/6.
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За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Магда записала в свой актив девять эйсов и семь двойных ошибок, реализовав всего один
В борьбе за выход во второй круг соревнований в Мельбурне Мэнди Минелла поборется с россиянкой Еленой Весниной, которая ранее взяла верх над Аной Богдан из Румынии.
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