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https://sport.mail.ru/news/tennis/28451710/
17 января 2017, 10:32 | Теннис | GoTennis.ru

Магда Линетт завершила выступление на «мэйджоре» в Мельбурне

24-летняя польская теннисистка Магда Линетт, находящаяся на 96-й позиции в рейтинге WTA, покидает Открытый чемпионат Австралии, проиграв в дебютном поединке 105-й ракетке мира, 31-летней Мэнди Минелле из Люксембурга, — 5/7, 4/6.

24-летняя польская теннисистка Магда <span class=error>Линетт</span> находящаяся на 96-й позиции в рейтинге WTA покидает Открытый чемпионат Австралии проиграв в дебютном поединке 105-й ракетке мира 31-летней <span class=error>Мэнди</span> <span class=error>Минелле</span> из Люксембурга — 5/7 4/6. Увеличить
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За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Магда записала в свой актив девять эйсов и семь двойных ошибок, реализовав всего один брейк-пойнт. Мэнди восемь раз подавала навылет, сделала три брейка и всего лишь раз ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:0 в пользу Минеллы.

В борьбе за выход во второй круг соревнований в Мельбурне Мэнди Минелла поборется с россиянкой Еленой Весниной, которая ранее взяла верх над Аной Богдан из Румынии.
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