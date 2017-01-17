Австралия. Кайл Эдмунд преодолел барьер первого круга турнира

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Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время 22-летний Эдмунд сделал 12 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 29-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк. На этом турнире спортсмены встретились впервые.