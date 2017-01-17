Австралия. Кайл Эдмунд преодолел барьер первого круга турнира
46-я ракетка мира, британец Кайл Эдмунд, взял верх над колумбийцем Сантьяго Хиральдо, занимающим 91-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 7/5, 6/3 на старте «мэйджора» в Мельбурне.
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Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время 22-летний Эдмунд сделал 12 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять
За выход в третий круг Australian Open Эдмунд поспорит с испанцем Пабло
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