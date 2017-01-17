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https://sport.mail.ru/news/tennis/28451522/
17 января 2017, 10:12 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Кайл Эдмунд преодолел барьер первого круга турнира

46-я ракетка мира, британец Кайл Эдмунд, взял верх над колумбийцем Сантьяго Хиральдо, занимающим 91-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 7/5, 6/3 на старте «мэйджора» в Мельбурне.

46-я ракетка мира британец Кайл Эдмунд взял верх над колумбийцем Сантьяго <span class=error>Хиральдо</span> занимающим 91-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/2 7/5 6/3 на старте мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время 22-летний Эдмунд сделал 12 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 29-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк. На этом турнире спортсмены встретились впервые.

За выход в третий круг Australian Open Эдмунд поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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