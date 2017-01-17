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https://sport.mail.ru/news/tennis/28451521/
17 января 2017, 10:12 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Каролин Возняцки отдала Арине Родионовой лишь три гейма

20-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки, вышла во второй круг «мэйджора» в Австралии, одолев в стартовом поединке 27-летнюю хозяйку кортов Арину Родионову, — 6/1, 6/2.

20-я ракетка мира 26-летняя датчанка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> вышла во второй круг мэйджора в Австралии одолев в стартовом поединке 27-летнюю хозяйку кортов Арину <span class=error>Родионову</span> — 6/1 6/2. Увеличить
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Первая официальная встреча спортсменок длилась 1 час 6 минут. За это время Каролин шесть раз подавала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и лишь раз ошиблась на подаче. Арина, занимающая 178-е место в рейтинге WTA, ни разу не подавала навылет, не сделала ни одного брейка, но допустила две двойные ошибки.

В следующей стадии Australian Open представительница Дании померится силами с хорваткой Донной Векич, обыгравшей ранее австралийку Лизетт Кабреру.
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