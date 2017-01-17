Мельбурн. Каролин Возняцки отдала Арине Родионовой лишь три гейма

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Первая официальная встреча спортсменок длилась 1 час 6 минут. За это время Каролин шесть раз подавала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и лишь раз ошиблась на подаче. Арина, занимающая 178-е место в рейтинге WTA, ни разу не подавала навылет, не сделала ни одного брейка, но допустила две двойные ошибки.

В следующей стадии Australian Open представительница Дании померится силами с хорваткой Донной Векич, обыгравшей ранее австралийку Лизетт Кабреру.