Мельбурн. Каролин Возняцки отдала Арине Родионовой лишь три гейма
20-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки, вышла во второй круг «мэйджора» в Австралии, одолев в стартовом поединке 27-летнюю хозяйку кортов Арину Родионову, — 6/1, 6/2.
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Первая официальная встреча спортсменок длилась 1 час 6 минут. За это время Каролин шесть раз подавала навылет, реализовала четыре
В следующей стадии Australian Open представительница Дании померится силами с хорваткой Донной Векич, обыгравшей ранее австралийку Лизетт Кабреру.
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