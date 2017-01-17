Австралия. Пабло Карреньо-Буста продолжает борьбу на турнире

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Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время 25-летний Карреньо-Буста сделал 20 эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов, а его 28-летний оппонент десять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.