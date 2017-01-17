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https://sport.mail.ru/news/tennis/28451137/
17 января 2017, 9:42 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Пабло Карреньо-Буста продолжает борьбу на турнире

31-я ракетка мира, испанец Пабло Карреньо-Буста, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии благодаря отказу его соперника, канадца Питера Полански от продолжения борьбы. Встреча завершилась при счёте 6/0, 3/6, 3/6, 6/2, 3/0.

31-я ракетка мира испанец <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии благодаря отказу его соперника канадца Питера <span class=error>Полански</span> от продолжения борьбы. Встреча завершилась при счёте 6/0 3/6 3/6 6/2 3/0. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время 25-летний Карреньо-Буста сделал 20 эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов, а его 28-летний оппонент десять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором раунде Australian Open Карреньо-Буста померится силами с британцем Кайлом Эдмундом.
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