Австралия. Пабло Карреньо-Буста продолжает борьбу на турнире
31-я ракетка мира, испанец Пабло
Карреньо-Буста, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии благодаря отказу его соперника, канадца Питера Полански от продолжения борьбы. Встреча завершилась при счёте 6/0, 3/6, 3/6, 6/2, 3/0.
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Во втором раунде Australian Open
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